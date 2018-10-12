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Category: Local Sports


Provincial Rural High School Soccer Championships
@ Swan River
Girls Semifinals
Northlands Parkway (Winkler) vs Lorette, 11 a.m.
Stonewall vs Minnedosa, 11 a.m.
Quarterfinals
Minnedosa 3 Garden Valley 2 (PK)
Lorette 1 Neepawa 0
Northlands Parkway 4 R.D. Parker (Thompson) 0
Stonewall 3 Morden 0
Play-In Games
R.D. Parker 5 Niverville 0
Morden 3 Swan Valley 0
Consolation Semifinals
Swan Valley vs R.D. Parker, 9 a.m.
Niverville vs Morden, 9 a.m.
Quarterfinals
Swan Valley 2 Neepawa 0
Niverville 3 Garden Valley 0


Boys Semifinals
Garden Valley vs Niverville, 11 a.m.
Morden vs Steinbach Regional, 11 a.m.
Quarterfinals
Niverville 4 MacGregor 3
Steinbach Regional 5 Swan Valley 2
Morden 3 Stonewall 3
Garden Valley 2 Miller Collegiate (Altona) 0
Play-In Game
Miller 7 R.D. Parker 1
Consolation Semifinals
Miller vs MacGregor, 9 a.m.
Stonewall vs Swan Valley, 9 a.m.
Quarterfinals
Swan Valley 1 R.D. Parker 0

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PembinaValleyOnline.com is your only local source for community news and information such as weather and classifieds.

Friday, October 12th

CFL
Hamilton at Toronto, 6:30 p.m.

MJHL
Waywayseecappo at Winkler, 7:30 p.m.
Steinbach at OCN, 7 p.m.
Virden at Portage, 7:30 p.m.
Dauphin at Selkirk, 7:30 p.m.
Neepawa at Swan Valley, 7:30 p.m.

MMJHL
Pembina Valley vs St. James
@ Morris, 7 p.m.

Manitoba AAA Midget Hockey League
Wpg Bruins at Wpg Wild, 7 p.m.
Brandon vs Yellowhead
@ Shoal Lake, 7:30 p.m.

WHL
Moose Jaw at Brandon, 7:30 p.m.

AHL
Manitoba vs Belleville
@ Wpg, 7 p.m.

Major League Baseball
National League
Championship Series
Los Angeles at Milwaukee, 7:09 p.m.
(1st game in best of 7 series)

Saturday, October 13th

CFL
Saskatchewan at Winnipeg, 1 p.m.
Ottawa at Edmonton, 4 p.m.
B.C. at Calgary, 7 p.m.

MJHL
Winkler at Virden, 7:30 p.m.
Steinbach at OCN, 7 p.m.
Dauphin at Wpg Blues, 7 p.m.
Wayway at Selkirk, 7:30 p.m.

Manitoba AAA Midget Hockey League
Pembina Valley vs Norman
@ Thompson, 7:30 p.m.
Central Plains vs Wpg Bruins
@ Portage, 6:45 p.m.
Eastman vs Parkland
@ Dauphin, 7:30 p.m.
Southwest vs Wpg Thrashers
@ Souris, 8 p.m.
Interlake at Kenora, 7:30 p.m.

MFMHL
Pembina Valley vs Interlake
@ Morden, 8 p.m.

Winnipeg AAA Bantam Hockey League
Pembina Valley vs Parkland
@ Dauphin, 1 p.m.

WHL
Swift Current at Brandon, 7:30 p.m.

AHL
Manitoba vs Belleville
@ Wpg, 6 p.m.

NHL
Vegas at Philadelphia, 12 p.m.
Edmonton at N.Y. Rangers, 12 p.m.
Los Angeles at Ottawa, 1 p.m.
Detroit at Boston, 2 p.m.
Carolina at Minnesota, 5 p.m.
Columbus at Tampa Bay, 6 p.m.
Vancouver at Florida, 6 p.m.
Pittsburgh at Montreal, 6 p.m.
Toronto at Washington, 6 p.m.
Anaheim at Dallas, 7 p.m.
N.Y. Islanders at Nashville, 7 p.m.
St. Louis at Chicago, 7:30 p.m.
Buffalo at Arizona, 8 p.m.
Calgary at Colorado, 9 p.m.

Major League Baseball
National League
Championship Series
Los Angeles at Milwaukee, 3:09 p.m.
(game 2 in best of 7 series)
American League
Championship Series
Houston at Boston, 7:09 p.m.
(1st game in series)

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