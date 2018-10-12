Provincial Rural High School Soccer Championships
@ Swan River
Girls Semifinals
Northlands Parkway (Winkler) vs Lorette, 11 a.m.
Stonewall vs Minnedosa, 11 a.m.
Quarterfinals
Minnedosa 3 Garden Valley 2 (PK)
Lorette 1 Neepawa 0
Northlands Parkway 4 R.D. Parker (Thompson) 0
Stonewall 3 Morden 0
Play-In Games
R.D. Parker 5 Niverville 0
Morden 3 Swan Valley 0
Consolation Semifinals
Swan Valley vs R.D. Parker, 9 a.m.
Niverville vs Morden, 9 a.m.
Quarterfinals
Swan Valley 2 Neepawa 0
Niverville 3 Garden Valley 0
Boys Semifinals
Garden Valley vs Niverville, 11 a.m.
Morden vs Steinbach Regional, 11 a.m.
Quarterfinals
Niverville 4 MacGregor 3
Steinbach Regional 5 Swan Valley 2
Morden 3 Stonewall 3
Garden Valley 2 Miller Collegiate (Altona) 0
Play-In Game
Miller 7 R.D. Parker 1
Consolation Semifinals
Miller vs MacGregor, 9 a.m.
Stonewall vs Swan Valley, 9 a.m.
Quarterfinals
Swan Valley 1 R.D. Parker 0